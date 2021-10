Peter Crouch est revenu sur la très lourde défaite de Manchester United le week-end dernier en championnat face à Liverpool. Il pointe même Cristiano Ronaldo du doigt.

Aujourd’hui consultant, l’ancien international anglais ne s’est pas montré très tendre avec la star portugaise dans le « Daily Mail ». « Se mettre devant n’est plus à la mode et c’est une question qui fait débat à Manchester United cette saison après l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Les choses changent, de nouvelles époques arrivent rapidement, même si une partie de moi est un peu triste à ce sujet. […] Vous ne pouvez pas encaisser cinq buts à Old Trafford et Solskjaer a été responsable de deux après-midi de ce genre en l’espace d’un an. United a été trop individualiste pendant trop longtemps. Ils s’en sont sortis parce que des joueurs comme Ronaldo, Bruno Fernandes et Marcus Rashford peuvent tous faire quelque chose de spécial. » A-t-il reproché à CR7.