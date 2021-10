Suite de la NBA cette nuit avec les différents résultats. Au programme 5 matchs et les nouveaux succès du Jazz et des Warriors à l’ouest.

Résultats de la nuit :

Les resultats de la nuit ! pic.twitter.com/xNlv9fkM7Y — NBA France (@NBAFRANCE) October 27, 2021

Les Lakers de LeBron James peuvent dire merci à leur autre star Anthony Davis. L’ancien de NOLA score 35 points pour 17 rebonds dans le succès de sa franchise contre les Spurs de San Antonio. Privés de « King James », les Californiens ont aussi eu un grand Russell Westbrook avec 33 points et 10 rebonds. Deuxième victoire de la saison pour eux. Utah et Golden State sont toujours invaincus dans ce championnat. Le Jazz, porté par un Rudy Gobert à 23 points et 16 rebonds a fait la différence contre les Nuggets de Denver, qui enchainent un deuxième revers de suite. Pour les Warriors, succès tranquille face au Thunder d’Oklahoma City qui n’a toujours pas gagné cette saison et pointe à la dernière place à l’ouest.

The @warriors improve to 4-0 for the first time since 2015-16!@StephenCurry30: 23 PTS, 4 3PM@22wiggins: 21 PTS, 3 STL@Dami0nLee: 20 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/4RJPwZKYkm — NBA (@NBA) October 27, 2021

Kemba Walker score 19 points, Evan Fournier 18 et 16 pour Julius Randle qui ont été les grands artisans du succès des Knicks de New York contre Philadelphie. Avec 3 succès pour 1 défaite, la franchise new Yorkaise se retrouve deuxième au classement, juste derrière les Bulls de Chicago. Enfin, Dallas sort vainqueur de son duel face aux Rockets de Houston. C’est Luka Doncic avec 26 points et 14 rebonds qui a été l’homme à tout faire des Mavs. 2 points et une passe pour Frank Ntilikina en 3 minutes de jeu.