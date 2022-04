L’OM affronte le FC Nantes ce mercredi en Ligue 1. Face aux médias, Jorge Sampaoli a fait le point sur l’infirmerie de son équipe.

« Ünder va passer des examens cet après-midi, mais ce sera difficile qu’il soit là demain. Milik, c’est probable qu’il soit dans le groupe », a lancé Sampaoli devant la presse avant d’aborder la fatigue de ses joueurs avec l’enchaînement des rencontres.

« Il y a aura la rotation de l’effectif. Contre Nantes, on aura besoin de joueurs pleins d’énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l’adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l’adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l’axe? Des fois, ça marche, d’autres non (…) On a joué en Grèce avec seulement 12 joueurs. C’est une réalité. En ce moment, on ne met pas le onze idéal, mais les onze joueurs les moins fatigués. Mais ça ne serait pas une excuse si on n’atteignait pas l’objectif en fin de saison. »