Les méthodes de Diego Simeone font parler. Les résultats du clubs sont au coeur de nombreuses critiques, et le coach est forcément remis en cause. Pourtant, le joueur de l’Atlético Madrid Thomas Lemar a défendu son coach.

« Il suffit de regarder les statistiques depuis que le coach est arrivé. Peut-être que ce n’est pas beau à voir, mais c’est efficace. L’Atlético gagne, et c’est le plus important. Ce côté travailleur, je l’avais déjà avant, mais j’ai continué à travailler. (…) Dans la récupération du ballon, dans les replis défensifs. Sur ça, j’ai beaucoup travaillé. Ça m’a permis d’agrandir ma palette. Maintenant, je suis un joueur plus complet qu’avant. », a déclaré Thomas Lemar dans une interview accordée à l’AFP.