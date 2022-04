Présent en conférence de presse du côté du Stade Vélodrome ce mardi, Luan Peres est revenu sur sa saison et notamment les choix de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Face aux médias, le Brésilien s’est exprimé sur le travail réalisé avec Jorge Sampaoli. Le joueur admet que le calendrier est chargé, mais pense que le technicien fait bien tourner son groupe : “C’est un rythme difficile, mais on a un peu le même au Brésil. Le coach gère très bien ce rythme, nous entraîne. Il change tout le temps les joueurs pour ne pas fatiguer l’équipe. Le secret est de bien se reposer, bien manger et s’entraîner. On travaille aussi beaucoup avec la vidéo. Le travail vidéo est très intéressant. C’est difficile de jouer tous les trois jours. Le coach aime beaucoup travailler avec la vidéo qu’on regarde parfois trois ou quatre fois par semaine. Au Brésil avec lui, c’était déjà comme ça. Tous les clubs le font. Quand je suis passé à Bruges, c’était la même chose”, a-t-il poursuivi. Ce mercredi, l’OM accueille le FC Nantes pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.