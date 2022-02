Pour Ménès, Sampoali ferait une grosse boulette en titularisant de nouveau Payet ce week-end.

Titulaire encore hier soir face à Qarabag (3-0), Dimitri Payet a réussi un match plein avec deux passes décisives à la clé. Pour autant, l’ancien chroniqueur du CFC Pierre Ménès a trouvé le Réunionnais très fatigué hier en Ligue Europa Conférence. Il va même jusqu’à conseiller Jorge Sapaoli de le mettre sur le banc ce dimanche (17h05) à Troyes.

« Sampaoli avait clairement fait tourner son effectif pour ce match. Moi, à chaque fois que Mandanda joue, c’est un moment de bonheur. Juste un truc en revanche : je trouve que Rongier, Guendouzi et Payet jouent beaucoup. Le Réunionnais a délivré deux passes décisives mais je le trouve quand même fatigué. Il y aura donc certainement du turnover ce week-end puisque l’OM joue à Troyes. Un match a priori à la portée d’un OM hybride, même si la récente défaite face à Clermont incite à la prudence… Marseille poursuit donc son chemin dans cette compétition montée de toutes pièces et donc totalement factice. Mais bon, à partir du moment où l’OM y est et que c’est l’une des meilleures équipes à y figurer, cela vaut le coup d’aller le plus loin possible voire de remporter le trophée. Ce faisant, l’OM serait à jamais le premier club à remporter cette C4. »