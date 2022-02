Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence avec les performances XXL des Français le week-end dernier au Glitch Infinite, un Major de Super Smash Bros. Ultimate organisé aux États-Unis. Principal espoir francophone au pays de l’oncle Sam, Glutonny a réussi à se hisser dans le Top 5 de la compétition parmi les meilleurs joueurs de la planète. Son coéquipier de chez Solary, Leon, s’est arrêté aux portes du Top 8 alors que les petits cracks de chez BMS – Raflow et Neekoz – ont créé la sensation en accrochant une place dans le Top 32 d’un tournoi à plus de 600 participants. Retrouvez le bilan complet du Glitch en cliquant ici.

Dans la semaine on a également eu des nouvelles du Mid-Season Invitational (MSI) 2022, qui devrait se dérouler en Corée du Sud cette année. Ce sera la première fois qu’un tournoi international de League of Legends revient chez Faker depuis les Worlds 2018. Retrouvez tous les détails dans l’article complet.

Enfin on termine ce récap avec le soutien apporté au peuple ukrainien par les différentes structures esportives. Un beau message de paix et d’unité, deux jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Retrouvez l’article complet ici.