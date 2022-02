Philippe Clement restera méfiant face à une équipe portugaise qu’il connaît très peu.

Directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’AS Monaco retrouvera le Sporting Braga sur son chemin. Un duel encore plein d’incertitudes pour le coach monégasque Philippe Clement, qui a réagit au tirage au sort de ce vendredi sur le site officiel du club.

« Pour le moment je ne connais que leurs résultats et je sais qu’ils sont quatrièmes de leur championnat. Nous allons donc regarder dans les prochains jours beaucoup de leurs matchs pour bien les étudier et analyser leurs forces et faiblesses. Nous entrons dans la phase à élimination directe de la compétition et toutes les équipes encore engagées ont donc des qualités. »