Le journaliste peine à se satisfaire des récentes prestations de l’Olympique de Marseille.

Pour Nabil Djellit, chroniqueur sur la chaîne L’Equipe, le bilan n’est pas tout rose côté marseillais après la qualification en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence. Malgré la victoire 3-0 sur la pelouse de Qarabag, il retient les faiblesses de cet OM « intermittent » depuis le début de la saison.

« Les mêmes questions vont se reposer dans les semaines à venir en Ligue 1. Face à Clermont, ils ont quand même chuté. Je rappelle que face à Brest, Marseille avait aussi chuté. L’OM est une équipe intermittente. Elle est capable du meilleur et parfois, elle va nous décevoir. Sur le match à Qarabag, ils ont quand même été bousculés. Ils ont fait le job et c’est bien mais je trouve que le score est in fine un peu flatteur pour l’Olympique de Marseille. C’est comme ça que je le perçois. Si en plus y’en a qui se dénoncent quand ils marquent… »