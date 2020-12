Spécialiste OM, Alexandre Jacquin suit le club olympien depuis pas mal de temps. Journaliste au sein de la « Provence », il est déçu par le jeu proposé et le fait savoir.

Interrogé sur le sujet, il ne mâche pas ses mots et trouve que l’OM est faible avec les forts et fort avec faibles. « L’OM d’André Villas-Boas peut réaliser une excellente saison en Ligue 1 en finissant sur le podium, cela n’effacera en rien son passage catastrophique dans cette Ligue des Champions. Fort avec les faibles… », a-t-il réagit via son compte Twitter. Ce week-end samedi à 17 heures, l’OM reçoit l’AS Monaco.