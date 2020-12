C’était une rumeur depuis plusieurs semaines, c’est désormais acté ! Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, va perdre les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Une bombe pour le football français. Mediapro ne sera plus le diffuseur des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Le groupe sino-espagnol, qui a refusé de payer les droits TV d’octobre et de décembre, a trouvé un accord avec la LFP pour permettre une fin du contrat sans poursuite judiciaire. A partir de la semaine prochaine, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne sont donc plus présentes sur Téléfoot. Avec la perte de ces droits, la Chaîne va disparaître avant fin janvier.

Ce week-end, Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, devrait quand même diffuser la 14ème journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, les matchs du week-end prévus sur Telefoot vont être perturbés. Les salariés de la chaîne, licenciés dans les prochaines semaines, vont organiser des actions pour se faire entendre.