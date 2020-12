C’était une rumeur depuis plusieurs semaines, c’est désormais acté ! Mediapro, via sa chaîne Téléfoot, va perdre les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. En conférence de presse, Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais a évoqué la fermeture de la chaîne.

Le coach du club breton pense avant tout à l’avenir du football français. « J’espère simplement que la meilleure solution sera trouvée pour préserver les intérêts de chacun et en premier lieu qu’il n’y ait pas de clubs en difficultés dans un avenir très proche », avant de penser à « la pérennité du football professionnel » et d’espérer « qu’on puisse retrouver quelque chose de beaucoup plus normal ».

Le coach du Stade Rennais a aussi évoqué l’avenir des journalistes : « Je vais apporter un soutien à tous les journalistes, à tous les employés de cette chaîne-là qui, quand ils se sont engagés il y a quelques mois, n’imaginaient absolument pas avoir une fin aussi subite. Pour eux, cette situation doit être difficile. »