Plus du tout utilisé par André Villas-Boas à Marseille, Kevin Strootman (30 ans) est prié d’aller voir ailleurs. Directeur sportif du club, Pablo Longoria a même proposé son milieu néerlandais à Galatasaray mais aussi à Trabzonspor.

Selon les informations de « Fotospor », ce dernier semble plutôt intéressé par le milieu marseillais et le club attendrait une offre de 6 millions d’euros pour le libérer. Mais au vu de la crise sanitaire, Trabzonspor voudrait faire baisser ce prix et ainsi récupérer le joueur en dessous des 5 millions d’euros. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023, il doit retrouver un club et du temps de jeu s’il veut avoir la possibilité de jouer l’Euro 2020 avec les Pays-Bas. Affaire à suivre…