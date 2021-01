L’observatoire du football – le CIES – a dévoilé son classement des valeurs marchandes des joueurs des cinq grands championnats.

Leader l’année dernière, Kylian Mbappé a été détrôné par Marcus Rashford et ne pointe qu’à la cinquième place (149,4 millions d’euros). La chute la plus spectaculaire est celle de Neymar passant de 100,4 millions d’euros il y a un an pour retomber à seulement 32 millions d’euros. Le CIES a expliquer cette chute.

“Nous prenons en compte les statistiques depuis deux ans. On voit bien qu’il joue très peu depuis janvier 2019. Beaucoup moins qu’à Barcelone avant. Son âge avance, son contrat ne dure plus que 18 mois. Il est dans une zone où sa valeur baisse beaucoup. Le contrat explique par ailleurs la baisse de valeur de Kylian Mbappé. Notre modèle est utilisé par les clubs et comme tout modèle il a ses avantages et ses inconvénients. Je me garderais bien de dire que c’est la vérité absolue. Mais quand Neymar a signé au PSG, on l’estimait pratiquement au prix de sa clause (222 millions d’euros). Ça montre bien qu’il était plausible de l’acheter à ce prix si élevé. Il utilise des faits objectifs pour un modèle scientifique. Mais ce modèle ne voit pas que c’est Neymar, son potentiel, etc. Le contexte actuel n’est pas vraiment pris en compte non plus. C’est aussi une critique”, a expliqué Raffaele Poli, docteur en sciences humaines et directeur du CIES au journal Le Parisien.