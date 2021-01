Spécialiste du Paris Saint-Germain, Stéphane Bitton a évoqué le mercato hivernal du club de la capitale et met une certaine pression sur Leonardo.

« La Ligue 1, le Trophée des champions à surtout de pas perdre contre l’OM, et la double confrontation contre Barcelone… Paris a besoin de se renforcer. Déjà en défense centrale. Quand on a Marquinhos et Kimpembe, tout va bien mais quand un de deux manque, on se rend bien compte que Thiago Silva n’a pas été remplacé. » Indique Stéphane Bitton sur « France Bleu » et pense que Leonardo doit recruter un défenseur central.