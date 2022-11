Malmené par Tottenham, l’OM s’est incliné au terme d’une rencontre à rebondissements durant laquelle Dimitri Payet n’aura pas disputé la moindre minute…

Opposé à Tottenham à l’occasion de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a déjoué sur sa pelouse avant de s’incliner, (1-2). Une défaite au dénouement cruel qui soulève les foules. A la tête des Olympiens, Igor Tudor en prend pour son grade alors que ses choix interrogent.

« Je pensais qu’à 30 minutes de la fin, il allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet. Ça aurait été un changement plus intéressant. Il ne l’a pas fait, je ne sais pas à quoi il pensait en faisant ses changements. Tu sais que tu as un bloc bas, avec la qualité technique qu’a Dimitri, tu peux apporter des ballons dans la surface, frapper de loin, frapper les coups francs et les coups de pied arrêtés… », a fustigé Mamadou Niang, interloqué par les choix d’Igor Tudor, sur les antennes de RMC.