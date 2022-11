Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des quatre matchs. Des surprises avec les défaites des Warriors de Golden State ainsi que les Nets battus par les Bulls de Chicago.

Les résultats :

🏀 Les résulats des 4 matchs de la nuit pic.twitter.com/8lNQC6Uf0g — NBA France (@NBAFRANCE) November 2, 2022

Chicago fait tomber des Nets de Brooklyn en pleine crise. Après avoir licencié il y a quelques heures leur coach Steve Nash, les Nest n’ont pas été en mesure de l’emporter contre un Chicago porté par Zach LaVine avec 29 points et 5 passes. Notons que le meilleur marqueur de la partie se nomme Kevin Durant avec 32 unités. Miami s’offre les Warriors de Golden State malgré le triple double de Stephen Curry à 23 points, 13 rebonds et 13 passes et le Heat revient à 3 victoires pour 5 défaites. Enfin, victoire de Phoenix contre Minnesota avec un petit Rudy Gobert à 7 points et 9 passes. Pour terminer, Shai Gilgeous-Alexander porte encore le Thunder qui l’emporte face au Magic d’Orlando. SGA comme on le surnomme score 34 points et offre la quatrième victoire de la saison à son équipe qui va mieux avec un bilan positif de 4 victoires pour 3 défaites.