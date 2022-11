Alors qu’elle cherche à se reconstruire, la Juventus Turin pourrait être amené à miser sur Benoît Badiashile.

En grandes difficultés tant sur la scène européenne que sur le plan national, la Juventus Turin semble parti pour se reconstruire. Si le secteur offensif a été priorisé, avec notamment les arrivées de Dusan Vlahovic ou Chiesa, la Vieille Dame pourrait désormais se focaliser sur son arrière garde en misant sur Benoît Badiashile, (21 ans). Un prospect conseillé par Momo Sissoko.

« La Juve reste en Europe. Il est juste d’aller de l’avant. Je soutiendrai les Bianconeri, ils reviendront grands. Mieux vaut jouer et essayer de gagner l’Europa League, définitivement. C’est toujours un trophée international, la Juve doit reprendre confiance et ce n’est qu’en visant la victoire dans chaque compétition que vous pouvez créer et instaurer une mentalité de gagnant. Refonder est toujours difficile. La Juve a gagné pendant dix ans. Le Badiashile monégasque serait un coup totalement fou. Allez-y avec Allegri, et à la fin de la saison, vous pourrez tout évaluer, y compris son travail », a confié Momo Sissoko, ancien de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain, dans les colonnes du Corriere Torino.