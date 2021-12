Privé de temps de jeu cette saison, Steve Mandanda (36 ans) pourrait demander à quitter le club en janvier.

Relégué au banc de touche depuis le début de saison et l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda demande enfin des explications de la part de son coach. D’après les informations de RMC Sport, le capitaine de l’OM va s’entretenir avec Jorge Sampaoli dans les prochains jours pour avoir des réponses à ses questions. Il veut notamment savoir pourquoi il a perdu sa place de numéro 1 le 28 août dernier, malgré un très bon match contre l’AS Saint-Étienne (3-1). Depuis rien ne va plus pour Mandanda, qui n’est plus appelé par Didier Deschamps en équipe de France.

« Il Fenomeno » ne veut pas faire de vagues, alors que l’Olympique de Marseille truste actuellement la deuxième place de Ligue 1, mais il n’a pas non plus l’intention de se satisfaire des miettes, comme ce week-end en Coupe de France face à l’ES Cannet-Rocheville (4-1). RMC Sport précise que l’avenir de Steve Mandanda devrait se décider en janvier, alors qu’il envisage de plus en plus un départ de son club de cœur. Affaire à suivre…