Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt comme seul et unique renfort chez les Verts de l’AS Saint-Etienne, Ignacio Ramirez traîne son spleen alors que l’écurie stéphanoise est au fond du trou.

« Je n’ai jamais eu la continuité dont un attaquant a besoin pour pouvoir s’imposer et marquer des buts. J’ai eu écho des rumeurs du Nacional (deuxième du championnat uruguayen) et c’est une fierté. Ce que je veux, c’est jouer et me sentir important. J’ai un contrat jusqu’au milieu de l’année, mais nous regarderons quelle est la meilleure option pour pouvoir avoir la continuité que je veux« , a confié l’avant-centre argentin dans un entretien accordé au média espagnol Sport 890.