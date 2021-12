Alors même que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont sur la pente descendante, deux hommes semblent prédestinés à prendre la relève. Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé sont sans aucun doute les leaders du football de demain. Souvent comparé, Karim Bennani a fait son choix. Et vous, quel sera le votre ?

« Si je pense qu’Haaland et Mbappé vont jouer ensemble la saison prochaine ? Non, pas sûr. Pas sur du tout même ! Mais Mbappé est selon moi le joueur le plus impressionnant des deux, et je vais aller très vite sur son cas avec deux arguments : Le premier au PSG, il est le patron alors qu’il joue avec deux des meilleurs attaquants du monde qu’il joue avec lui, Messi et Neymar. Ensuite en équipe de France, il est aussi le patron alors qu’il y a deux des meilleurs attaquants au monde qui évoluent à ses côtés, qui sont Griezmann et Benzema… Voilà, c’est tout !« , a indiqué Karim Bennani dans des propos relayés par Canal Supporters.

