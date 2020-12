Ce samedi, l’OM a poursuivi sa série d’invincibilité en championnat en se débarrassant de Monaco au terme d’un match rondement mené (2-1). Avec cette sixième victoire, les partenaires de Florian Thauvin se rapprochent encore un peu plus du sommet de la Ligue 1, et ce, avec deux matches de retard. Mais pas le temps de souffler, les Marseillais retrouvent le Stade Rennais mercredi soir à l’occasion de la 15e journée. Et André Villas-Boas pourra compter sur les retours de Jordan Amavi et de Nemanja Radonjic.

La page européenne effacée, les Marseillais peuvent se concentrer à 100% dans l’Hexagone. Avec une sixième victoire d’affilée en Ligue 1 acquise contre Monaco, autre prétendant au titre, l’OM ne cesse d’impressionner et d’éblouir les pelouses chaque week-end. Les Phocéens auront à cœur de surfer sur cette vague de confiance et de prendre le dessus, mercredi, sur un Stade Rennais qui retrouve des couleurs. « On est régulier, ce qui est décisif en Ligue 1, s’est félicité l’entraîneur de l’OM. Émotionnellement, c’était très dur. On a vécu la fin de notre aventure européenne. Je félicite l’équipe qui a été capable de faire une telle prestation et de signer une victoire importante. Si on enchaîne avec une victoire à Rennes, ça peut être une très bonne nouvelle. On peut encore profiter ce week-end des résultats des autres. Ça démontre une force de caractère. » s’est félicité André Villas-Boas.

Pour ce rendez-vous en Bretagne, les Marseillais devront se méfier des hommes de Julien Stéphan qui ont renoué avec le succès ce week-end en prenant le meilleur sur Nice (1-0). Mais AVB pourra compter sur des renforts de choix puisque Jordan Amavi et Nemanja Radonjic reviennent de l’infirmerie et ont repris en douceur l’entraînement ce matin comme le rapporte le quotidien La Provence. Dimitri Payet, suspendu face à Monaco, sera lui aussi disponible.

En revanche, une zone d’ombre entoure Morgan Sanson, qui doit passer une IRM après sa blessure survenue contre les monégasques. Yuto Nagatomo et Steve Mandanda n’étaient également pas présents à l’entraînement ce matin. Réponse dans les prochaines heures.