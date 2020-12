Le tirage est tombé, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en février et mars prochain pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un duel passionnant que les Catalans attendent de pied ferme.

Les étoiles dans les yeux, les étincelles sur le terrain. Quatre années après la traumatisante remontada, c’est l’heure des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. À l’époque, c’était déjà en huitième de finale que les deux écuries s’étaient affrontés. C’est un duel très attendu donc qui aura lieu en février prochain, notamment par le directeur des relations institutionnelles du club catalan, Guillermo Amor.

« On connaît bien notre adversaire. Le PSG a des joueurs exceptionnels et lutte pour la victoire finale. La saison passée, ils étaient proches de gagner la compétition en arrivant jusqu’en finale et je pense qu’ils ont les capacités pour aller au bout. Mais nous avons aussi nos chances. Il faudra voir dans quel état nous serons en février et mars, mais je pense qu’on sera prêt. J’ai vu que Neymar a eu un pépin physique, je suis sûr qu’il sera là pour nous affronter. Nous récupérerons aussi des joueurs importants pour ces deux grands matchs » a-t-il indiqué.