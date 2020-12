La disparition de Gérard Houllier fait beaucoup réagir ce lundi matin. Après Roxana Maracineanu, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Génésio s’est lui aussi exprimé.

« Je suis dévasté… Je n’arrive pas à le croire. On était tellement proches. Il m’a tellement aidé, tellement conseillé. Si j’ai pu tenir jusqu’à la fin de mon contrat à l’OL, c’est grâce à lui. On s’était eu au téléphone, il y a un mois et demi encore. Je n’arrive même pas à parler. Franchement, c’est trop dur« , a confié Bruno Génésio lors d’une interview accordée à l’Équipe.

Bruno Génésio a été à la tête de l’Olympique Lyonnais de 2015 à 2019. Gerard Houllier a lui entraîné l’équipe de 2005 à 2007, avant de devenir conseiller de Jean-Michel Aulas à Lyon.