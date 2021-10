Le technicien marseillais s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Troyes pour affronter Nice demain soir à 21h. Il a notamment évoqué la gestion de son effectif.

Jorge Sampaoli semble avoir trouver son équipe type. Lors des deux derniers matchs de l’OM face au PSG (0-0) et la Lazio (0-0), l’entraineur argentin a aligné le même onze malgré les trois jours d’intervalle entre les deux rencontres. En conférence de presse il a notamment été interrogé à ce sujet.

« Moi et le staff, on recherche les meilleures relations avec un groupe neuf et jeune. On doit trouver la bonne formule, une harmonie. Le foot est un sport collectif. Cela dit, ce onze a fait deux bons matches. Mais, pour moi, le plus important c’est de mettre les meilleurs joueurs. La gestion de l’effectif passe au second plan. Tout le monde doit être concerné, c’est cela la concurrence. » explique Jorge Sampaoli.