Auteur d’un gros début de saison, à l’image de ses coéquipiers, Jonathan Clauss serait l’une des priorités du Bayer Leverkusen pour la prochaine période des transferts.

Déjà pisté par l’AS Monaco et l’OGC Nice, Jonathan Clauss ferait également des envieux dans le championnat allemand. D’après les informations du site But! Lens, le Bayer Leverkusen aurait coché le nom du latéral de 29 ans pour son prochain mercato. L’actuel 4e de Bundesliga a même envoyé des recruteurs ce dimanche à Bollaert pour suivre la large victoire des Sang et Or contre le FC Metz (4-1).

Les Nordistes ne freineront pas Jonathan Clauss et ses ambitions de sélection en équipe de France, mais réclament tout de même la coquette somme de 15 millions d’euros pour le laisser filer. Reste à savoir si l’un des deux club azuréen cité plus haut ou le cador allemand aura les faveurs du Lensois. Affaire à suivre…