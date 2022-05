Pour Courbis, l’utilisation de Dimitri Payet cette saison aura été la clé de la réussite de l’OM.

De passage au micro de RMC cette semaine, Rolland Courbis en a profité pour faire le bilan de la saison de l’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 et qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions. L’ancien entraîneur a notamment insisté sur le travail de Jorge Sampaoli et sa bonne utilisation de Dimitri Payet (35 ans, 31 matchs et 12 buts en L1 cette saison).

« Autant je n’ai pas été d’accord avec Sampaoli sur l’utilisation de certains joueurs de façon bizarre à l’OM. En revanche, ce n’est pas seulement l’idée d’avoir un faux numéro neuf qui était bonne, c’est l’utilisation de Payet. Cette utilisation de Payet dans ce rôle de faux neuf avec des joueurs vifs sur les côtés, je pense que c’est la meilleure. Sampaoli n’a pas cherché dans son effectif un numéro neuf ou un faux attaquant, il a simplement utilisé de manière très intelligente son meilleur joueur, Payet, qui peut décrocher dans ce rôle pour lancer les joueurs rapides sur les côtés. »