Le Real Madrid a pris un très gros coup sur la tête avec l’échec dans le dossier Kylian Mbappé il y a quelques jours. Si la pilule est difficile à avaler, les Madrilènes se lancent désormais sur la piste de l’international anglais Raheem Sterling.

Comme nous l’a révélé dernièrement ‘The Times’, le Real Madrid a fait de Raheem Sterling sa nouvelle priorité pour renforcer le secteur offensif. Les Merengue affichent un intérêt de plus en plus persistant pour l’ailier de Manchester City Raheem Sterling (27 ans, 30 matchs et 13 buts en Premier League cette saison). Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international anglais a perdu sa place dans le 11 de Pep Guardiola et il est aujourd’hui à un tournant de sa carrière.

Agé de 27 ans, il a même prévu de rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours afin d’évoquer son avenir au sein du club ou même dans une autre écurie dans quelques semaines. Notons que le Real Madrid espère également faire venir le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni dans son effectif pour la saison prochaine…