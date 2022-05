Le RC Lens est sur la bonne voie pour accueillir un nouvel attaquant dans les prochains jours. Les dirigeants nordistes sont toujours dans le coup dans le dossier menant au buteur polonais Adam Buksa.

Dans le viseur du RC Lens avec qui les négociations sont déjà bien avancées, Adam Buksa a confirmé son probable départ de New England pour rejoindre la France. « Nous sommes sur la bonne voie. Mais tant qu’il n’y a rien d’officiel, je ne peux rien dire … Je suis content de revenir en Europe c’est une étape naturelle dans mon développement« , a expliqué l’attaquant, actuellement avec la sélection polonaise. Buksa 25 ans devrait rejoindre la France, alors qu’il a pour le moment disputé 10 matchs de championnat avec New England pour 7 buts et 2 passes décisives.