Pour Eric Di Meco, la situation de l’OM est d’autant plus malheureuse qu’elle était annoncée depuis plusieurs semaines.

Après sa défaite du week-end face à l’AS Monaco (0-1), l’Olympique de Marseille est descendu sur la dernière marche du podium et les tensions dans le vestiaire se sont exacerbées. Frustré par la situation de son club de cœur, Eric Di Meco a poussé un petit coup de gueule dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur les ondes de RMC.

« Evidemment que ce n’est pas encore fini. On ne peut pas dire la semaine dernière que Lyon a encore la possibilité de finir sur le podium et d’enterrer l’OM aujourd’hui. (…) J’aimerai que jusqu’à la fin de la saison il y ait une équipe qui change le minimum de fois possible. Je veux bien qu’on m’explique que c’est du physiquement et mentalement, mais c’est le cas pour tous les ans… mais quand tu as un système et des joueurs qui se connaissent par cœur, et bien tu l’appréhende plus sereinement et des matchs qui se compliquent deviennent peut être plus facile à ce moment là. Ce qui se passe actuellement, les problèmes dans le vestiaire, les états d’âme de Milik, on la voit arriver depuis un moment cette histoire-là. Je suis malheureux (de la situation de l’OM), ça fait un moment qu’on alerte sur l’incompréhension des compositions, des postes des joueurs, des systèmes qui changent, des animations qui changent. On savait que ça allait poser problème mais on nous opposait la position au classement. Je savais qu’en continuant comme ça cela ne pouvait pas durer. Peut-être que tu vas finir hors du podium parce que tu as voulu compliquer un truc qui n’est pas si compliqué que ça en réalité. »