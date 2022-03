Pour Olivier Létang, c’est victoire impérative en fin de semaine face aux Verts.

Invité au micro de Canal+ cette semaine, le président lillois Olivier Létang a mis l’accent sur le match de la 28e journée de Ligue 1 qui attend le LOSC ce vendredi (21h) face à l’AS Saint-Étienne. « On avait besoin de continuer notre série de victoires, mais on n’est toujours pas là où on voudrait être. Notre objectif est de se qualifier pour une compétition européenne. Maintenant, le match le plus important est celui qui arrive. Il reste onze échéances pour atteindre notre objectif. On est content mais déjà concentré sur la suite, les onze batailles qui arrivent et le prochain match sera contre Saint-Etienne, qui est sur une dynamique très positive. A nous de garder les pieds sur terre, des valeurs, sinon on le paye très rapidement. »

Même son de cloche du côté de Jocelyn Gourvennec. « Il faut qu’on aborde ce match contre Saint-Etienne avec beaucoup d’humilité », a confié l’entraîneur du LOSC dans les colonnes de La Voix du Nord.