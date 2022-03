Comme prévu, le RC Toulon a officialisé ce mardi la signature de Dany Priso.

Âgé de 28 ans, Priso évoluait à La Rochelle depuis six saisons. Ce mardi, le pilier gauche s’est engagé pour 3 saisons avec le RCT, soit jusqu’en juin 2025. À Toulon, il sera en concurrence avec Jean-Baptiste Gros, Bruce Devaux et Florian Fresia. Né au Cameroun, Dany Priso a commencé le rugby à Limoges avant de rejoindre le Stade Français puis La Rochelle en 2016. Sa première sélection avec le XV de France remonte à 2018 dans le Tournoi des six nations. Il n’a plus joué sous le maillot bleu depuis 2019, mais il a été rappelé le mois dernier par Fabien Galthié dans un groupe élargi de 42 joueurs pour préparer le match du Tournoi face à l’Irlande.

Toulon, qui vit une saison difficile, est actuellement 12e du Top 14. Le président du club Bernard Lemaître a annoncé le mois dernier l’arrivée la saison prochaine de Pierre Mignoni comme directeur du rugby. Il formera un tandem avec l’actuel manager Franck Azéma.