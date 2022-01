Avant le match et le déplacement dans le Rhône pour défier Lyon dans un match en retard de la 14e journée de Ligue 1 ce mardi soir, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce lundi.

L’entraineur de l’Olympique de Marseille a répondu aux questions des journalistes et notamment celles qui concernent la fin du mercato hivernal. Le coach argentin n’a pas souhaité prendre de risques et ne semble pas montré que l’OM sera très actif dans les prochaines heures. Au total durant l’hiver, Marseille a recruté Cédric Bakambu, Sead Kolasinac, Samuel Gigot qui restera à Moscou jusqu’à la fin de saison et le jeune turc de 19 ans Bartug Elmaz est annoncé avant ce soir minuit.