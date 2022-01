C’était attendu c’est désormais officiel, Enzo Crivelli s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Un nouvel attaquant débarque à l’AS Saint-Étienne. Le français, qui était prêté à Antalyaspor par Basaksehir, arrive dans le forez sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 3 millions d’euros. Crivelli a inscrit 16 buts en 88 matchs avec Basaksehir entre 2019 et 2021 et a déjà plus de 100 matchs de Ligue 1 lors de ses passages à Bordeaux, Angers et Cean. « Je ressens de la joie. C’est un nouveau challenge qui s’annonce passionnant. L’ASSE est un club mythique, je suis heureux de le rejoindre. Je n’ai qu’un seul objectif : le maintenir en Ligue 1 Uber Eats » a déclaré le nouvel attaquant des Verts sur le site du club.