Rafael Benitez démis de ses fonctions d’entraineur des Toffees d’Everton, c’est finalement Frank Lampard qui prend le relais comme annoncé ce lundi.

« C’est un immense honneur pour moi de représenter et de diriger un club de la dimension et la tradition d’Everton. J’ai très faim de commencer. Après avoir parlé au propriétaire, au président et au conseil d’administration, j’ai très bien ressenti leur passion et leur ambition. J’espère qu’ils ont senti mon ambition et à quel point je veux travailler dur pour la concrétiser. » A confié l’ancien milieu de terrain des Blues a signé un contrat de deux années et demie, soit jusqu’en juin 2024, et succède à Rafael Benitez.