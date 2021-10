Titularisé hier soir au milieu de terrain avec l’Olympique de Marseille contre la Lazio Rome en Europa League, Valentin Rongier se sent bien mieux et l’ancien nantais a enfin pu lancer sa saison.

Rongier s’est confié après la rencontre européenne et commence à trouver sa place dans le groupe de Jorge Sampaoli. « On se sent bien sur le terrain, on prend du plaisir, on essaie de progresser […] Dans ce système, le coach a besoin d’un joueur qui fait ce boulot. C’est fatigant car cela demande des efforts. J’ai été formé au poste de milieu défensif, je me sens bien sur l’aspect défensif même si ce n’est pas pareil que défendre en un contre un« , a expliqué le joueur de l’OM qui pourrait être la surprise du chef dimanche dans le Clasico au Stade Vélodrome face au Paris Saint-Germain.