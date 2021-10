Cette semaine se juge enfin le procès de l’histoire et de l’affaire de la Sextape entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema.

Si ce jeudi, les réquisitions étaient tombés, on apprend ce soir que l’affaire qui remonte à 2015 va encore traîner en longueur. En effet, le tribunal correctionnel de Versailles a de mettre le jugement en délibéré au 24 novembre prochain. Pour rappel, le parquet avait énoncé dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende contre Karim Benzema, avec des peines plus lourdes pour Mustapha Zouaoui, considéré comme le « cerveau » de l’affaire, Karim Zenati, ami d’enfance de Benzema, Axel Angot et Younes Houass, un intérimaire dans ce dossier.