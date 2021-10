Star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait logiquement quitter la Ligue 1 en fin de saison pour porter les couleurs du Real Madrid. Du coup, le club parisien souhaite faire venir Erling Haaland pour le remplacer mais il va falloir sortir la CB.

Selon les dernières informations « d’ESPN », le buteur norvégien qui évolue en Bundesliga aurait communiqué ses exigences salariales en cas d’arrivée au Paris Saint-Germain dans les prochains mois. ESPN évoque un salaire d’au moins 35 millions d’euros net par an, sans compter les différentes primes avec son agent Mino Raiola. Outre cette somme importante, il faudra déjà lever la clause libératoire du norvégien et débourser entre 75 et 100 millions d’euros, voire plus afin de convaincre les dirigeants du club de la Ruhr.

Paris a beaucoup de concurrence

Si le club de la capitale est en mesure de répondre favorablement aux exigences du scandinave, surtout si Kylian Mbappé s’en va à Madrid, en revanche il faudra se montrer très efficace et hyper convaincant pour enrôler le natif de Leeds de signer. En Angleterre, Liverpool, Chelsea et les deux Manchester semblent même avoir une longueur d’avance dans ce dossier. En Espagne, le Real Madrid reste à l’affût même s’il paraît difficile de voir les Merengues s’attacher les services de Mbappé et Haaland. Dernier club dans la course, le Bayern Munch qui doit préparer la succession de Robert Lewandowski et le fait qu’Erling Haaland évolue en Allemagne s’avère être un vrai plus. Affaire à suivre…