L’ancien milieu de l’OM, Lucho Gonzalez, a évoqué son passage à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Didier Deschamps.

« Mon arrivée à Marseille a été importante, le coach Didier (Deschamps) aussi. Avant de commencer la saison, il m’a appelé pour me dire qu’il me voulait. C’est là que j’ai pris ma décision », a indiqué l’Argentin dans La Provence. Avant d’ajouter : « Mon passage du Portugal à la France a été plus compliqué que mon arrivée à Porto, c’est vrai, parce que je ne parlais pas français et que je ne le comprenais pas ».

Le joueur est aussi revenu sur sa première blessure avec l’OM : « Et il y a ce qui est sans doute le pire moment de ma période marseillaise : ma blessure à la clavicule une ou deux semaines avant la reprise. Quand j’ai pu jouer, je n’étais pas à mon meilleur niveau. » Avant d’assurer : « Je n’ai jamais regretté » d’avoir signé à Marseille. Et enfin de terminer : « Mes meilleurs souvenirs ? Mon premier but à Montpellier, la victoire en Coupe de la Ligue (2010), notre premier titre avant d’être champions. Je ne les oublierai jamais. Je préfère garder en mémoire le meilleur, les amitiés. Quel bonheur d’avoir été dirigé par un coach comme Didier (Deschamps) qui a ensuite gagné la Coupe du monde. »