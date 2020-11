Pierre Ménès a analysé la situation de l’AS Saint-Etienne qui réalise un début de saison catastrophique. Le consultant espère que le club arrivera à se maintenir en Ligue 1 à la fin de cet exercice.

« On va bien sûr insister sur la défense après ces quatre buts encaissés à Brest, mais la vérité, c’est que les Verts sont lamentables à peu près partout. La méthode Puel touche ses limites avec cette septième défaite consécutive. C’est bien joli d’avoir tenté le « pari jeunes », mais ce sera encore mieux si le club arrive à se maintenir en Ligue 1″, a indiqué le journaliste sur Canal+.

Avant de poursuivre sur le niveau de Jessy Moulin, le portier des Verts : « Quand on se souvient de la première décision forte de Puel – envoyer Ruffier à la cave – et qu’on voit aujourd’hui le niveau de Moulin, qui n’a jamais été titulaire, a 35 ans et qui en plus se retrouve propulsé capitaine, on se dit que quelque chose ne va pas. Comme je l’ai dit au CFC samedi, Ruffier à un Moulin dans chaque orteil. Mais bon, j’imagine que cela ne suffira pas pour qu’on le revoie. Et la très pénible série de Sainté risque de durer. »