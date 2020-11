Le dernier partenaire de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva, sort du silence.

La jeune femme, bien plus jeune que la star du ballon rond, a affirmé qu’elle n’arrivait toujours pas à croire que Maradona était décédé avant de déclaré qu’elle se souvient des « beaux » moments avec lui. « Tous les beaux souvenirs me viennent à l’esprit, tout ce que j’ai vécu avec Diego était magnifique », a indiqué Oliva dans des déclarations aux médias en Argentine. « Je ne pense pas encore, personne ne peut le croire », a dévoilé l’ex-petite amie de Maradona, avec qui il a rompu fin 2018 après six ans de relation.

Oliva, 30 ans, était en couple avec Diego Maradona jusqu’à très récemment. « Il m’aimait beaucoup », a terminé la jeune femme. Pour rappel, la mort de Diego Maradona, est arrivée ce mercredi à l’âge de 60 ans. Le monde du football est sous le choc depuis quelques heures, les hommages se poursuivent pendant tout le week-end.