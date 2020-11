Après la victoire de Chelsea contre Rennes (1-2) en Ligue des Champions, Kurt Zouma a adressé un petit conseil à Eduardo Camavinga. Une séquence que l’entraîneur de Rennes, Julien Stéphan, n’a pas du tout apprécié.

« Parfois, il faut balancer quand vous êtes derrière. Nous, c’est ce qu’on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons… et but. À chaque fois, c’est comme ça. C’est arrivé (lors du match de Rennnes, ndlr) contre le PSG », avait indiqué le défenseur Chelsea juste après la rencontre face à Rennes dans une séquence dévoilée par RMC Sport. L’entraîneur breton a répondu à cette remarque.

« »La différence dans le très haut niveau, c’est qu’ils nous ont punis, nous on ne les a pas punis. La seule vérité, c’est celle-là. Le très haut niveau, c’est saisir ses opportunités. (…) Je ne pense pas que Lampard demande à ses défenseurs de dégager. Ça répond à un contexte, une circonstance. On dégage aussi, on en a sorti plusieurs, des ballons longs. On veut faire de cette séquence une généralité, regardez ce qui s’est passé : il y a eu exactement la même situation des deux côtés. Exactement la même », a tranché l’entraîneur de Rennes en conférence de presse.