La situation du RC Strasbourg en Ligue 1 est très préoccupante. Le club pourrait décider de se séparer de son entraîneur, Thierry Laurey, en cas de mauvaise performance contre Rennes.

Actuellement 19ème de Ligue 1 avec trois points de retard sur le 17ème du championnat, Strasbourg réalise un début de saison catastrophique. La défaite à Montpellier (3-4) dimanche en Ligue 1, n’a pas arrangé la situation de Thierry Laurey à la tête du club alsacien qui se retrouve dans le flou total. La question au sujet de son avenir se pose. Une mauvaise performance ce vendredi soir contre Rennes pourrait entraîner le licenciement de l’ancien coach du GFC Ajaccio. Pour rappel, Thierry Laurey est en poste depuis juin 2016, soit depuis 4 ans et 6 mois.

La semaine dernière, le milieu de terrain Dimitri Liénard (32 ans) avait évoqué les difficultés de l’équipe avec une explication étonnante. Le joueur avait pointé du doigt les choix de son entraîneur. « J’ai eu une discussion avec le coach où je lui ai dit que j’aimerais bien qu’on s’appuie davantage sur nos propres forces et qu’on s’adapte moins aux autres. On n’a pas les pieds carrés ! On a les qualités qu’il faut dans cet effectif et je préfère mourir les armes à la main, en avançant, plutôt que de reculer et d’attendre. » Réponse dans les prochains heures.