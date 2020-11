La star du football a été enterrée dans la soirée en Argentine après une journée d’hommage.

Il était 20h, heure locale, lorsque la star du football argentin, Diego Maradona, a été enterré dans un cimetière de Buenos Aires. L’ancien joueur a croisé pour la dernière fois des milliers de fans sur la route entre le palais de la présidence et le cimetière, à 50 kms de la ville. Un enterrement qui est arrivé très rapidement après son décès et qui n’a pas permis à toute la foule présente devant le palais présidentiel de venir se recueillir une dernière fois devant le corps de la légende du football. Aucun doute, ce cimetière va donc devenir un lieu de pèlerinage pour les fans de football et va surtout devenir un passage obligatoire pour les touristes qui arrivent en Argentine.