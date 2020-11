Mickaël Madar, ancien du PSG et aujourd’hui consultant, n’a pas du tout apprécié la performance de Paris contre Leipzig en Ligue des Champions.

“Pour moi, c’est un véritable braquage. Un braquage sans armes. Tu ne peux pas offrir une telle prestation au Parc des Princes, même s’il n’y a pas de spectateurs. Il y avait tout à revoir dans cette équipe. Regardez la défense et le milieu de terrain, il n’y avait aucun espace entre les lignes. Par contre, entre l’attaque et le milieu, il y avait bien soixante-dix mètres. La seule fois où ils se sont vraiment montrés solidaires, c’est lors des deux dernières minutes quand on a vu Neymar et Mbappé se lever pour encourager leurs partenaires alors qu’ils étaient sur le banc », a lâché l’ancien attaquant du PSG (1999-2001).

« En 4-4-2 avec deux attaquants axiaux. Mbappé et pourquoi pas Kean. Et Neymar juste derrière. Par le passé, avec Cavani et aujourd’hui Icardi, ils ont toujours évolué avec une ou deux pointes devant. Après, tu n’es pas obligé de jouer en 4-4-2 à plat. Tu peux évoluer avec un 4-4-2 en losange. Mais certainement pas comme ils l’ont fait face aux Allemands », a indiqué l’ancien du PSG. Avant d’ajouter : « Tuchel a délibérément privilégié la contre-attaque. Mais bon, tu es quand même le PSG, tu possèdes des joueurs de qualité, tu évolues à domicile et tu laisses le ballon à une équipe qui n’est pas mal, mais qui n’est pas non plus une top équipe. Tu ne peux pas te permettre d’être ridicule comme ça au niveau du jeu. Là, on s’est emmerdé toute la soirée. »