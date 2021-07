Interviewé par « l’Equipe », Peter Bosz se confie et se dit fan des entraîneurs qui aiment jouer avec un football offensif et un pressing haut.

Justement cela tombe bien car Jorge Sampaoli représente parfaitement cette mentalité et son homologue lyonnais ne dira pas le contraire. « Il y a des entraîneurs que j’aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds. J’aime l’intensité de leurs équipes. Quand tu vois comment les attaquants et les milieux pressent à Leeds… J’aime quand on peut voir la signature d’un entraîneur. Avec Bielsa, c’est ça. Et le Séville ou le Chili de Sampaoli, c’était ça. » Voilà qui fera plaisir au coach de l’OM.