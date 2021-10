Hier soir lors de la victoire de l’Olympique de Marseille 4 buts à 1 face au FC Lorient, Duje Caleta-Car a enfin pu retrouver les terrains et le défenseur croate semble avoir convaincu son entraîneur.

Jorge Sampaoli a évoqué le match de son international et souhaite le faire entrer dans ses plans cette saison en Ligue 1. « Caleta-Car est un joueur de sélection qui a déjà joué le Mondial et les éliminatoires. Il doit consolider son niveau d’engagement avec le club et va représenter un apport important dans le fonctionnement collectif. C’est un joueur qui gagne beaucoup de duels, qui gère bien en un-contre-un. On doit fonctionner de manière collective défensivement pour contrôler des attaquants qui sont plus rapides que nos défenseurs. Donc si on fonctionne collectivement, on sera meilleurs. Duje a joué avec beaucoup de tranquillité et a été dominateur sur plusieurs actions du match. Il devra continuer à grandir avec l’équipe de manière défensive et collective. » A révélé le technicien olympien devant les médias.