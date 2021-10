Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui devra se passer de trois nouveaux joueurs ce mardi pour défier le RB Leipzig en Ligue des champions.

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi avant la rencontre de C1 et la réception des Allemands de Leipzig, Mauricio Pochettino a confirmé l’information du club sortie il y a quelques minutes. Neymar est forfait pour demain. « Neymar Jr présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe. » Mauvaise nouvelle pour le PSG d’autant plus que Leandro Paredes et Sergio Ramos sont aussi absents, alors que Mauro Icardi n’est non plus sûr de jouer la rencontre...