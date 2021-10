Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le RB Leipzig pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions. Un duel qui s’annonce intéressant, alors que Mauro Icardi pourrait ne pas y prendre part.

Selon les informations de RMC Sport et France Bleu Paris, l’attaquant argentin n’a pas participé lundi matin à la séance d’entraînement. Une absence d’ordre privé car l’ancien buteur de l’Inter Milan est retourné à Milan afin de régler une histoire avec sa compagne et agent Wanda Nara qui avait parlé de rupture il y a quelques jours. Une histoire qui pourrait lui faire rater le match de Ligue des champions face aux Allemands ce mardi soir. Attendu cet après-midi en conférence de presse, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino ne manquera pas de donner plus d’informations à son sujet…