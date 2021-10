Frédéric Michalak, l’ancien demi d’ouverture du XV de France, actuellement consultant au club de rugby à XIII des Roosters de Sydney, va revenir au RC Toulon pour suivre « le développement individuel des joueurs », a annoncé le RCT dans un communiqué lundi.

Michalak, qui rejoindra le club varois en décembre, interviendra auprès des joueurs professionnels et du centre de formation, « sur la partie technique et sur la vision du rugby, (un) poste qu’il occupe actuellement aux Sydney Roosters » en Australie, précise Patrice Collazo, le manager du RCT, dans le communiqué. Il interviendra autant auprès des avants que des trois quarts, souligne encore Collazo. « Le Rugby Club Toulonnais est un grand club, avec un grain de folie, dans lequel j’ai eu la chance d’évoluer en tant que joueur », déclare pour sa part Frédéric Michalak dans ce communiqué. Après neuf années sous le maillot du Stade toulousain, et deux parenthèses en Afrique du Sud aux Natal Sharks, l’ouvreur international a joué quatre ans sous le maillot du RCT, entre 2012 et 2016, décrochant au passage trois titres de champion d’Europe et un bouclier de champion de France.

AVEC AFP